Бульвар «Четыре сезона» в Сургуте хотят оснастить умным освещением

Сургут может получить дополнительное финансирование из окружного бюджета на реализацию инициатив жителей. Для этого горожан призывают поддержать проект благоустройства освещения на бульваре «Четыре сезона» в 39-м микрорайоне. Голосование продлится до 22 июля, сообщили в администрации города.

«Его уникальность заключается во внедрении системы интеллектуального управления освещением – уровень яркости фонарей будет зависеть от времени суток и сезона. Весной и осенью в вечернее время освещение на территории будет ярче, а ночью свет автоматически будет становиться приглушенным. Такие меры позволят с высокой точностью обеспечить хорошую видимость и повысить уровень безопасности на территории бульвара», – говорится в сообщении.

Победа в региональном конкурсе позволит привлечь из бюджета Югры до 70% стоимости проекта. Благодаря этому город сможет направить больше собственных средств на другие инициативы сургутян.

По словам директора департамента финансов администрации Сургута Маргариты Новиковой, проект соответствует всем требованиям конкурса, а для его реализации уже подготовлена проектно-сметная документация.

«Победа в региональном голосовании – это не только дополнительные средства на реализацию других проектов. Это также повышение имиджа Сургута. Когда мы участвуем и побеждаем в конкурсах, об активности жителей города слышат на уровне региона», – отметила Маргарита Новикова.

Депутат городской думы Богдан Гужва назвал модернизацию освещения примером эффективного инициативного бюджетирования. Он напомнил, что любой сургутянин может предложить администрации собственный проект – от благоустройства двора до преображения общественного пространства.

«Любой сургутянин, следуя примеру ТОС «Александрия», может обратиться в Администрацию города со своей инициативой. Это может быть не только благоустройство двора, но и преображение общественных пространств. Например, пешеходный квест «Следами Лиса: Городской тур», который так полюбился жителям и гостям города. Поэтому призываю всех не оставаться в стороне, голосовать за наш проект и делать Сургут лучше»», – добавил депутат.

При определении победителей организаторы учтут результаты голосования жителей и оценки экспертов. Итоги конкурса подведут в августе. Поддержать сургутский проект можно через сервис «Единый личный кабинет активиста». С подробностями и инструкцией можно ознакомиться здесь.