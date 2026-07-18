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​Сургутян приглашают обсудить судьбу советской архитектуры города

Сургутяне смогут предложить свои идеи по сохранению зданий советского модернизма

​Сургутян приглашают обсудить судьбу советской архитектуры города
Фото: архив СИА-ПРЕСС, «Советский модернизм Сургута»

В Сургуте пройдут открытые встречи, посвященные сохранению советской архитектуры. Горожан приглашают обсудить, какую роль наследие прошлого может сыграть в будущем города.

«Сургут – город с богатой 400-летней историей… Можем ли мы так сегодня сказать о городе, прогулявшись по его улицам? В последнее десятилетие сургутяне с активной гражданской позицией борются за сохранения памятников советского модернизма. Но не все горожане разделяют мнение защитников советской архитектуры, выступая за обновление городского пространства, – отметили в группе во «ВКонтакте «Советский модернизм Сургута». – Сегодня проблема сохранения кинотеатра «Аврора», снос железнодорожного вокзала и дома культуры «Строитель», привели к тому, что Сургут может потерять своё советское прошлое. По нашему мнению, настал момент для конструктивного диалога противоборствующих сторон».

Во время сессий соучаствующего проектирования каждый участник сможет высказать свое мнение, предложить решение, найти единомышленников и вступить в дискуссию о сохранении городской архитектуры.

Встречи пройдут 20 и 21 июля в 18:30 в Центральной городской библиотеке имени Пушкина по адресу: улица Республики, 78/1, конференц-зал на шестом этаже. Для участия нужно пройти регистрацию.

Отметим, что мероприятие организовано в рамках проекта «Город из бетона: практики сохранения памятников советского модернизма в Сургуте» при поддержке Фонда Потанина. Его задача – показать ценность советской архитектуры Сургута и вновь актуализировать общественную дискуссию о недопустимости дальнейшего разрушения городской истории.


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18 июля в 10:55, просмотров: 761, комментариев: 0
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