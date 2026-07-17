Пенсионерка из Югры десять месяцев переводила деньги лжеинвесторам и даже занимала у знакомых

В Нефтеюганске 88-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, предложивших ей заработать на инвестициях в золотодобывающую компанию. Женщина потеряла почти 650 тысяч рублей, сообщили в «Полиция Югры».

«Пенсионерка рассказала полицейским, что в одном из мессенджеров ей написал неизвестный, который предложил ежедневный гарантированно высокий доход от вложений в инвестиции компании по добыче и разработке золотых месторождений. Злоумышленник убедил югорчанку зарегистрироваться на сайте, чтобы отслеживать выплаты по процентам», – говорится в сообщении.

В течение десяти месяцев женщина переводила деньги на указанные мошенниками счета. Часть суммы она заняла у знакомых.

Когда пенсионерка решила вывести заработок, от нее потребовали новые платежи. Злоумышленники заявили, что нужно оплатить налог на прибыль и штраф за большое количество переводов. Получить деньги женщина так и не смогла.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Виновным может грозить до шести лет лишения свободы.