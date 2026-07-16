Новые дома появятся в Барсово, Солнечном, Белом Яре и Лянторе

В Сургутском районе планируют построить около 230 тысяч квадратных метров жилья по проектам комплексного развития территорий. Новые кварталы появятся сразу в нескольких поселениях, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Ход реализации проектов глава Сургутского района Андрей Трубецкой оценил во время рабочей поездки в Барсово. По его словам, механизм комплексного развития территорий позволяет одновременно расселять аварийные дома, строить новое жилье и создавать необходимую инфраструктуру.

«Этот механизм позволяет расселить аварийные дома и параллельно создать необходимую инфраструктуру на участках. Сургутский район − один из лидеров Югры по реализации проектов комплексного развития территорий», − отметил Трубецкой.

Сейчас в Барсово и Солнечном реализуются четыре проекта КРТ. В каждом поселении планируется построить по 50 тысяч квадратных метров жилья. Всего на участках общей площадью 11,6 гектара возведут 14 домов на 1733 квартиры. На первых этажах разместят коммерческие помещения.

В Барсово вместе с жилой застройкой планируют создать сквер с пешеходной аллеей, отремонтировать улично-дорожную сеть и спроектировать Центр единоборств.

«Благоустройство − не второстепенная задача, а неотъемлемая часть комплексного развития. Оно напрямую влияет на облик поселений и удобство жителей», − подчеркнул глава района.

Еще один проект готовят к торгам в Лянторе. Там на участке площадью 5,8 гектара планируется построить более 52 тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, градостроительный совет Югры одобрил еще четыре проекта в Солнечном и Белом Яре. Они предусматривают строительство около 76 тысяч квадратных метров жилья, а также устройство тротуаров, пешеходных аллей и наружного освещения.