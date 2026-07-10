Жители Сургутского района могут выбрать проекты для реализации в 2027 году

Сургутский район представил шесть проектов на региональный конкурс инициативного бюджетирования. Их общая стоимость превышает 33 млн рублей. Если инициативы победят, они смогут получить финансовую поддержку и быть реализованы в 2027 году. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Проекты рассчитаны на жителей разных возрастов. В Лянторе предлагают провести мастер-классы и соревнования в рамках инициативы «Лидерство через спорт». В них смогут участвовать в том числе дети с особенностями здоровья.

В Белом Яре заявили сразу несколько идей. Одна из них – «Школа креативных профессий», где можно будет учиться графическому дизайну, фото- и видеомонтажу, анимации, 3D-графике, копирайтингу и звукозаписи. Также в поселении хотят установить тренажеры для старшего поколения по проекту «Серебряный резерв района» и провести «Фестиваль видов спорта».

В Нижнесортымском предлагают создать «Цифровую лабораторию 2.0» для юных дизайнеров. В Федоровском – построить спорткомплекс на территории детского сада.

«Инициативное бюджетирование за несколько лет стало эффективным инструментом развития территорий: жители сами предлагают проекты, которые помогают решать актуальные для конкретных поселений задачи. С 2019 по 2025 год в Сургутском районе реализовано 69 инициатив общей стоимостью более 328 млн рублей. Среди них ‒ туристическая тропа «ЧелоВечность», спортивные объекты, творческие пространства и другие», ‒ указал Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

В этом году к софинансированию инициатив впервые подключились юридические лица. Уже есть договоренность о поддержке двух проектов на общую сумму 650 тысяч рублей.

Проголосовать за понравившийся проект можно до 22 июля на платформе «Единый личный кабинет активиста» – elkanko.ru.