Как федеральный девелопер дарит сургутянам праздники без повода

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Гонки на самокатах, огромная утка у кофейни, диджей, спортивные развлечения и шатер от солнца – это не типичная программа отдыха на солнечном курорте. Это целая серия мероприятий, которые в жаркий сезон провела Брусника для жителей Сургута. В компании проект назвали «Лето с Брусникой».

Минувшая неделя для жителей проектов «Новин» и «Гудзон», реализованных девелопером в Сургуте, оказалась поистине насыщенной.

8 июля во дворе на Игоря Киртбая развернулась настоящая гоночная баталия: семейные команды состязались в быстроте преодоления трассы на… самокатах. Всего в веселых стартах приняли участие более 30 семей. Кстати, почувствовать скорость двухколесных средств передвижения, изъявили желание и те, кто не живет в квартале «Новин». Кроме того, на празднике художники по аквагримму превращали всех желающих в персонажей известных сказок и фильмов.

В другом проекте Брусники – «Гудзон», который является архитектурной доминантой Пролетарского проспекта, 11 июля прошло мероприятие «Доброе утро, Гудзон». Совместно с партнером – кофейней, расположенной на первом этаже комплекса, Брусника устроила для жителей настоящий кофейный рейв.