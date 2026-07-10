В Югре почти пять тысяч человек обратились к врачам после укусов клещей

В Югре с конца марта за медицинской помощью после укусов клещей обратились 4 980 человек. Об этом сообщает sitv.ru со ссылкой на окружной Роспотребнадзор.

Чаще всего паразитов встречали в Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, а также в Октябрьском и Кондинском районах.

В лабораториях проверили более 1,5 тысячи клещей. Каждый третий оказался заражен возбудителем боррелиоза. У 20 экземпляров обнаружили вирус клещевого энцефалита, еще более чем у 100 — возбудителей эрлихиоза и анаплазмоза.

В Роспотребнадзоре Югры сообщили: «Чтобы защитить вас, парки и скверы округа активно обрабатывают — сейчас идет уже второй этап дезинфекции».

Жителям рекомендуют пройти вакцинацию против клещевого энцефалита, пользоваться репеллентами и надевать закрытую одежду во время прогулок на природе. После возвращения домой следует внимательно осматривать себя и близких.