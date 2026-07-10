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Молодых югорчан пригласили побороться за федеральные гранты до 1,5 млн рублей

Жители Югры могут подать заявки на конкурс Росмолодежь.Гранты

Молодых югорчан пригласили побороться за федеральные гранты до 1,5 млн рублей
Фото pixabay.com

Жители Югры в возрасте от 14 до 35 лет, а также вузы и некоммерческие организации могут подать заявки на всероссийский конкурс «Росмолодежь.Гранты». Победители получат средства на реализацию социально значимых проектов, сообщает РИЦ «Югра».

Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и охватывает 18 направлений. Среди них — занятость молодежи, развитие малых территорий, экологическое просвещение, популяризация спорта, сохранение исторической памяти и укрепление семейных ценностей.

В оргкомитете посоветовали участникам: «Перед заполнением заявки рекомендуем познакомиться с методическими материалами на платформе ФГАИС „Молодежь России“».

Ранее гранты Росмолодежи в Югре получили Мария Куликова с проектом «Мастерская компетенций „ЗУНеры“», Полина Ладыженская с инициативой «Сумка санитара» и Юлия Воронцова с проектом «Собираторы».

Поддержку также получили проекты «С дедой на рыбалку», «28 петель», клуб циркового искусства «ВАЙТ» для студентов Нижневартовского государственного университета, экомастерская «История одного баннера и одной толстовки», серия инклюзивных подкастов «Все включены» и фестиваль изучения китайского языка.

Эти инициативы уже реализовали в регионе. Они направлены на поддержку семейных ценностей, помощь недоношенным детям, развитие инклюзии, экологическое просвещение и работу с молодежью.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 37, комментариев: 0
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