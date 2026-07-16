Плановая проверка сирен пройдет на шести общественных пространствах Сургута

В понедельник, 20 июля, в Сургуте пройдет плановая проверка автономной системы оповещения населения. С 10:00 до 12:00 в разных районах города будут работать сирены, сообщили в управлении по вопросам общественной безопасности администрации.

«Администрацией города будет проводиться проверка автономной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, установленной на площадных объектах: Главная площадь города, площадь Советов, сквер «Мемориал Славы», сквер в 31 микрорайоне, парк «Кедровый лог» и парк «За Саймой», − говорится в сообщении.

В администрации пояснили, что проверка является плановой и проводится для повышения безопасности жителей во время проведения массовых мероприятий.