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В Югре есть 3 тысячи вакансий с предложением 200 тысяч рублей и выше

В Югре открыли 3 тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей

В Югре есть 3 тысячи вакансий с предложением 200 тысяч рублей и выше
Фото Magnific

В Югре за май и июнь открыли и обновили 3 тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Чаще всего такие предложения размещали работодатели из сферы строительства и недвижимости, сообщает hh.ru.

По данным сервиса, 70% высокооплачиваемых вакансий в регионе предполагают вахтовый график. Выше доля таких предложений только в Курганской области — 74%. В Тюменской и Челябинской областях показатель составляет по 72%. Оставшиеся 30% вакансий с доходом от 200 тысяч рублей рассчитаны на соискателей, готовых работать в пределах своего региона проживания.

Наиболее активно такие предложения размещают компании из сфер строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования — 12%. Далее идут розничная торговля — 5%, перевозки и логистика, а также услуги для бизнеса — по 4%.

Среди специалистов, которым чаще всего предлагают высокий доход, лидируют менеджеры по продажам и работе с клиентами — 9%. Также востребованы сварщики, водители и экспедиторы — по 8%, машинисты — 7%.

При этом диплом не всегда является обязательным требованием. В 80% вакансий работодатели либо не требуют образования, либо не указывают его как ключевое условие. Высшее образование нужно в 18% предложений, среднее профессиональное — в 5%. Требования к опыту остаются более строгими. В 54% вакансий нужен опыт работы до трех лет, в 22% — до шести лет, еще в 3% — более шести лет. Без профессионального опыта доступны 20% высокооплачиваемых предложений.


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02 июля в 08:39, просмотров: 1028, комментариев: 0
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