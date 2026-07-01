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Сургутские врачи провели операцию на сердце, подобную которой в мире делали всего десять раз

В Сургуте выполнили редчайшую операцию на сердце в Окружном кардиоцентре

Сургутские врачи провели операцию на сердце, подобную которой в мире делали всего десять раз
Фото Депздрава Югры

В Окружном кардиологическом диспансере Югры выполнили одну из самых редких операций на сердце в мировой практике. Подобных случаев, по данным медицинской литературы, описано не более десяти, сообщил директор департамента здравоохранения региона Роман Паськов.

Операцию провели накануне 31-летия Окружного кардиоцентра. Пациенткой стала 51-летняя жительница Югры, которая экстренно поступила в клинику с частым неритмичным сердцебиением и выраженной одышкой. Обследование выявило крайне редкое сочетание патологий: частичный аномальный дренаж легочных вен — врожденный порок сердца — и констриктивный перикардит.

Из-за заболевания оболочка сердца покрылась плотными кальцинированными тканями и фактически превратилась в жесткий «панцирь», который мешал работе сердечной мышцы. У пациентки развилась легочная гипертензия, значительно увеличились правые отделы сердца.

В течение двух месяцев женщина проходила консервативное лечение под наблюдением заведующего отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Рината Каримова, заведующей кардиологическим отделением № 2 Инны Сухаревой, кардиологов Ирины Зариповой и Гузели Чернышевой.

После стабилизации состояния врачи приняли решение об операции. Более четырех часов заведующий кардиохирургическим отделением Александр Медведев и сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Ковальчук поэтапно освобождали сердце от плотного кальцинированного «панциря».

Затем хирурги устранили врожденный порок и сформировали новый путь для правильного оттока крови из легочных вен. Врачи отмечают, что каждое из этих вмешательств само по себе относится к сложным, а их сочетание встречается исключительно редко. Сейчас пациентка уже дома, постепенно возвращается к привычной жизни и продолжает амбулаторное наблюдение.


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Сегодня в 13:45, просмотров: 118, комментариев: 0
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