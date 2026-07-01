Суд Югры приостановил дело о заказном убийстве из-за отправки осужденного на СВО

Суд Югры удовлетворил просьбу Евгения Таранова, признанного присяжными виновным в организации убийства сургутского бизнесмена, об отправке на специальную военную операцию. Уголовное дело приостановят до окончания его контракта, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.

Евгения Таранова конвоируют к командованию войсковой части. Ранее на СВО уже отправился исполнитель преступления, который расстрелял предпринимателя на глазах у супруги и малолетней дочери. Рассмотрение его дела также приостановлено.

По данным судебного следствия, причиной организации убийства стала драка в кафе осенью 2023 года. Предприниматель тогда избил своего будущего убийцу, после чего тот затаил обиду и решил организовать расправу.

Следствие установило, что Евгений Таранов нанял киллера, предоставил ему автомобиль и арендовал жилье. Исполнитель выследил предпринимателя, замаскировался под дворника, дождался его возвращения домой и произвел несколько прицельных выстрелов.

Присяжные ранее признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

«Изучив представленные материалы, характеризующие личность подсудимого, а также принимая во внимание наличие добровольного волеизъявления на прохождение военной службы в период мобилизации или военного положения, суд, руководствуясь положениями действующего уголовно-процессуального законодательства, постановил ходатайство удовлетворить», — сообщили в пресс-службе окружного суда.