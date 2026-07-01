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Почти 500 человек и воздушная техника тушат лесные пожары в Югре

В Югре активно борются с лесными пожарами

Почти 500 человек и воздушная техника тушат лесные пожары в Югре
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Югре с 5 мая на водных объектах зарегистрировали 32 происшествия, в том числе с погибшими. Обстановку на воде обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

По данным Главного управления МЧС России по региону, основными причинами происшествий остаются купание в необорудованных местах и аварии с маломерными судами. Губернатор поручил главам муниципалитетов усилить работу по созданию безопасных зон на водных объектах и патрулированию мест неорганизованного отдыха. Также муниципалитеты должны в полном объеме проводить профилактические и информационные мероприятия.

На заседании обсудили и пожарную обстановку. С начала 2026 года в Югре зарегистрировали 246 возгораний. В тушении пожаров задействованы 371 сотрудник Базы авиационной и наземной охраны лесов, 50 сотрудников МЧС России по Югре и 50 работников «Центроспас-Югории». Также используются 9 самолетов и 6 вертолетов.

Из-за погодных условий в Нижневартовском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Чтобы не допустить новых очагов возгорания и обеспечить безопасность жителей, в муниципалитете действует запрет на посещение лесов до снятия ограничений.


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01 июля в 09:17, просмотров: 780, комментариев: 0
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