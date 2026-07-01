В Югре количество стобалльников на ЕГЭ выросло за год на треть

Выпускники Югры установили рекорд по итогам основного периода ЕГЭ: в этом году школьники получили 99 стобалльных результатов. Это на 37,5% больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

Глава округа отметил, что югорские школьники показали высокий уровень подготовки. Также в регионе заметно выросло число высокобалльников — выпускников, набравших от 81 балла и выше. По русскому языку количество таких результатов увеличилось с 696 до 1 167, по профильной математике — с 431 до 832. По физике число высокобалльников выросло со 113 до 213, по биологии — со 153 до 252.

Руслан Кухарук подчеркнул, что за этими результатами стоит большая работа педагогов, наставников и родителей.

Особого признания, по словам губернатора, заслуживают выпускники, которые получили максимальный балл сразу по двум предметам. В 2026 году таких школьников в Югре пятеро.

Среди них Всеволод Чупанов из Нижневартовска, набравший 100 баллов по химии и русскому языку, Диана Бахтиярова из Нефтеюганска — по русскому и английскому языку, Элина Эмкиева из Когалыма — по профильной математике и информатике. Также два максимальных результата получили сургутяне Марьям Сарибасова по химии и биологии и Алмаз Миннуллин по профильной математике и информатике.

Губернатор поздравил выпускников и отметил, что уже завтра они встретятся на региональном выпускном, чтобы отметить этот результат.