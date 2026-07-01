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Россия заняла второе место по росту реального благосостояния взрослых

Россия заняла второе место в рейтинге UBS по росту реального благосостояния

Россия заняла второе место по росту реального благосостояния взрослых
Фото Magnific

Россия заняла второе место в рейтинге стран с самым быстрым ростом реального среднего благосостояния на одного взрослого человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет швейцарского финансового холдинга UBS «О мировом богатстве». С 2020 года этот показатель в России вырос на 37%. Выше результат только у Южной Кореи, где рост превысил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%.

Сильнее всего благосостояние сократилось в Великобритании — на 23,2%. Также снижение зафиксировано в Нидерландах — на 14,4% и Франции — на 4,5%.

Авторы отчета понимают под благосостоянием реальное богатство на одного взрослого в местной валюте с поправкой на инфляцию. Такой подход позволяет исключить влияние роста населения и колебаний валютных курсов. В UBS также подчеркивают, что благосостояние не равно доходу или ВВП на душу населения. В разных странах этот показатель дает разную покупательную способность.

Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5,2%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини, который отражает неравенство в распределении богатства, Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Первую строчку с таким же значением заняли ОАЭ. Далее идут Южная Африка, Бразилия и Саудовская Аравия.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 149, комментариев: 0
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