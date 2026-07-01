Сургутский район остается одним из самых спортивных муниципалитетов Югры

С начала года более десяти тысяч жителей и гостей Сургутского района приняли участие в крупных спортивных мероприятиях. Муниципалитет остается одним из лидеров Югры по развитию массового спорта – регулярно физической культурой здесь занимаются свыше 86% населения, или около ста тысяч человек. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой.

За последние месяцы муниципалитет стал площадкой сразу для нескольких крупных соревнований всероссийского уровня.

«В числе крупнейших событий – «Лыжня России» в Лянторе, Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» в Солнечном, Кубок главы Сургутского района по ММА. Муниципалитет второй раз провел Кубок России по фиджитал-спорту и Кубок главы Сургутского района по Just Dance в Барсово. Полумарафон собрал около тысячи участников из Югры, ЯНАО и Тюменской области, а фидижтал-соревнования – 30 представителей 14 регионов страны», ‒ отметил Андрей Трубецкой.

По его словам, создание современной спортивной инфраструктуры и проведение масштабных соревнований способствуют тому, что все больше жителей выбирают активный образ жизни.

«Сургутский район остается в числе лидеров Югры по вовлеченности населения в занятия спортом. Регулярно физической культурой занимаются более 86% жителей – около 100 тысяч человек. Обеспеченность спортивными объектами составляет 62%, что превышает плановый показатель», – сообщил он.

Наряду с развитием массового спорта в муниципалитете уделяют внимание и подготовке спортсменов высокого уровня. В 2026 году в состав сборных команд Югры вошли 130 спортсменов Сургутского района, а в сборные России – 24 представителя муниципалитета. Работа ведется в рамках государственной программы «Спорт России».