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​Окружной кардиоцентр в Сургуте отметил 31 год работы

За 31 год работы Кардиоцентр Сургута прооперировал 70 тысяч пациентов

​Окружной кардиоцентр в Сургуте отметил 31 год работы
Фото: Кардиоцентр Сургута / vk.com

Сегодня, 1 июля, Окружной кардиологический диспансер в Сургуте отмечает 31 год со дня основания. В честь этого в медицинском учреждении подвели итоги работы и отметили сотрудников.

Ежегодно в стационаре кардиоцентра проходят лечение более десяти тысяч пациентов, выполняется до пяти тысяч операций на сердце, при этом каждое третье вмешательство проводится по экстренным показаниям, сообщает пресс-служба Кардиоцентра.

Специалисты поликлинической службы за год оказывают более 1,5 миллиона медицинских услуг, в том числе:

  • более 900 тысяч лабораторных исследований;
  • около 240 тысяч диагностических исследований.

Каждый третий прием у кардиолога в Югре проходит именно в окружном кардиологическом диспансере.

«Сегодня, как и 31 год назад, мы держим курс на развитие. За прошедшие десятилетия внедрено более 270 инновационных методик в области диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно в стационаре выполняется до 6 операций в условиях искусственного кровообращения, до семи аритмологических операций, до 25 рентгенохирургических операций и исследований. За 31 год прооперировано 70 000 пациентов, из них более 3 500 ‒ дети, в том числе новорожденные. Кардиоцентр стал центром высоких технологий, который нацелен на повышение качества и доступности медицинской помощи. Спустя годы, нашей безусловной ценностью остается профессиональная команда, которая заметно увеличилась. В начале пути, в 1995 году, штат клиники составлял 180 человек. Сегодня в кардиоцентре трудится 1 200 специалистов. Многим из них была посвящена церемония награждения, которая прошла накануне», ‒ отметила главный врач Окружного кардиологического диспансера, главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Югры Ирина Урванцева.

В преддверии праздничной даты в кардиоцентре прошло торжественное собрание с участием представителей Общественного совета учреждения. На церемонии награждения отметили почти сотню медицинских работников за вклад в развитие клиники и высокий профессионализм.

По традиции также назвали лучшие отделения по версии пациентов. Победителей определяли по количеству благодарностей, поступивших через ящик «Ваше мнение», журналы отзывов и официальный сайт кардиодиспансера. За год в адрес сотрудников поступило 2 023 благодарности.

Лучшими по мнению пациентов стали:

  • амбулаторное отделение медицинской реабилитации;
  • стационарное отделение медицинской реабилитации.

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Сегодня в 14:14, просмотров: 171, комментариев: 0
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