Юрист объяснил жителям Югры, кому положен короткий рабочий день 11 июня

Жителей Югры на этой неделе ждет сокращенный рабочий день перед Днем России. В четверг, 11 июня, большинство работников смогут уйти домой на час раньше, а затем их ожидают трехдневные выходные. Об этом напомнил юрист hh.ru Александр Кузнецов.

По словам эксперта, сокращение рабочего дня накануне праздника предусмотрено Трудовым кодексом и распространяется на всех сотрудников, работающих по трудовому договору. Исключение − работники непрерывных производств и экстренных служб, где невозможно остановить рабочий процесс.

«Работодатель обязан накануне праздника уменьшить продолжительность рабочего времени на один час − это прямо следует из статьи 95 Трудового кодекса РФ. Важно, чтобы короткий день приходился непосредственно на дату перед нерабочим праздником. В этом году в четверг, 11 июня, будет сокращенный предпраздничный рабочий день», − пояснил Александр Кузнецов.

Юрист подчеркнул, что эта норма действует и для сотрудников, работающих удаленно. Для них продолжительность рабочего дня также должна быть сокращена на один час.

Если работодатель отказывается предоставить сокращенный рабочий день, сотрудник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или подать иск в суд.

При этом уменьшение рабочего времени не повлияет на зарплату тех, кто получает оклад или работает по дневной тарифной ставке. По итогам месяца они получат полную сумму. Для работников с почасовой оплатой зарплата будет рассчитана исходя из фактически отработанного времени, а сдельщикам − по объему выполненной работы.

«Если работник в предпраздничный день работал полный рабочий день без учета сокращенной продолжительности, то дополнительный час работы сверх сокращенного рабочего времени будет оплачиваться по правилам о сверхурочной работе не менее чем в полуторном размере», − добавил специалист.

Напомним, День России отмечается 12 июня. В этом году жителей Югры ждут трехдневные выходные − с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня. В Сургуте в эти дни также пройдут мероприятия, посвященные Дню города.