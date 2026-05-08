В Нягани суд приостановил работу ТРЦ «Оазис Плаза» из-за нарушений пожарной безопасности

Няганский городской суд приостановил эксплуатацию ТРЦ «Оазис Плаза» из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом говорится в материалах суда. Основанием для иска стали результаты проверки, проведенной с участием специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Нягани и Октябрьскому району.

В суд обратились с требованием обязать индивидуальных предпринимателей остановить эксплуатацию здания торгового центра. В иске указано, что выявленные нарушения могут повлечь негативные последствия для жизни и здоровья граждан, а также для их имущества.

Как отмечается в материалах дела, с 2024 по 2026 год на объекте произошло три возгорания. Суд указал, что работа торгового центра при таких обстоятельствах создает угрозу безопасности, нарушает права неопределенного круга лиц и представляет опасность для общества.

Нарушения касались, в частности, работоспособности систем противопожарной защиты, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной вентиляции, а также соблюдения противопожарного режима.

После вынесения судебного решения специалисты испытательной пожарной лаборатории продолжили выезды на объект для инструментальных исследований и проверки устранения недостатков. Собственники и арендаторы, как указано в сообщении, начали оперативно приводить системы противопожарной защиты в соответствие с требованиями.