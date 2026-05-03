​В Мегионе при пожаре погибли семь человек, за сутки в Югре потушили семь возгораний

В Югре за прошедшие сутки подразделения МЧС ликвидировали семь техногенных пожаров. Самым тяжелым стало возгорание в Мегионе, где погибли семь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в МЧС Югры.

Еще один крупный пожар произошел в Покачах в промышленной зоне. Там загорелось здание общежития. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 100 квадратных метров, при этом существовала угроза соседним строениям. В итоге здание было уничтожено огнем на площади 480 квадратных метров.

В Сургуте на Набережном проспекте пожарные потушили возгорание на балконе четвертого этажа пятиэтажного дома. Из здания эвакуировали шесть человек. Огонь повредил отделку балкона, квартира оказалась закопчена.

Еще один пожар в сургутской квартире на улице Грибоедова потушили до прибытия подразделений МЧС. По предварительным данным, в обоих случаях причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В Югорске на улице Доброй спасатели ликвидировали горение частного жилого дома на площади 96 квадратных метров. Предварительная причина та же — неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, в Нягани подразделения МЧС выезжали на тушение мусора на полигоне ТБО на площади 150 квадратных метров, а в Лянторе потушили возгорание мусора на открытой территории.