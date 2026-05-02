В Югре погибшая при пожаре в поселке Высокий семья не состояла на профучетах

Семья из семи человек, погибшая при пожаре в поселке Высокий, не состояла на профилактических учетах и положительно характеризовалась школой и социальными службами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Югре Людмилу Низамову. По ее словам, ни родители, ни дети ранее не попадали в поле зрения органов системы профилактики.

«Соболезную близким погибшей семьи. По сведениям органов системы профилактики, ни родители, ни дети на профучетах не состояли. Родители к уголовной ответственности или ответственности, связанной с воспитанием детей, не привлекались», — цитирует агентство детского омбудсмена.

Как уточняется, оба родителя работали. Положительно семью характеризовали и в школе, и в социальных службах.

Пожар произошел в ночь на 2 мая. Огонь уничтожил частный деревянный дом на площади 142 квадратных метра, а также баню и гараж. В результате погибли семь человек, в том числе четверо детей.

Предварительной причиной возгорания называют нарушение правил эксплуатации печи. После трагедии губернатор Югры Руслан Кухарук поручил департаменту социального развития региона и администрации Мегиона организовать экстренную социальную и психологическую помощь близким погибших.

В следственном управлении Югры сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.