Минтруд представил календарь выходных и праздничных дней на 2027 год

Жителей Югры, как и всей страны, в новогодние праздники 2027 года ждут 11 выходных дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Об этом сообщили в Минтруде России, представив проект календаря праздничных и выходных дней.

«Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. По возможности праздничные и выходные дни объединяются. В 2027 году, благодаря такому переносу, пять раз будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные – с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней», – рассказал Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Для этого предлагается перенести ряд выходных: субботу 2 января – на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января – на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля – на понедельник 22 февраля.

С учетом переносов в 2027 году установлены следующие дни отдыха:

– с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года

– с 21 по 23 февраля

– с 6 по 8 марта

– с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая

– с 12 по 14 июня

– с 4 по 7 ноября

– 31 декабря 2027 года

В Минтруде напомнили, что перенос выходных регулируется Трудовым кодексом: если выходной день совпадает с праздничным, он переносится на ближайший рабочий. Исключение составляют новогодние каникулы – их дни могут переноситься на другие даты в течение года.

Справка: к нерабочим праздничным дням в России относятся новогодние каникулы и Рождество (1-8 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября).

Кстати, ближайшие длинные выходные в этом году ожидаются с 9 по 11 мая – в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.