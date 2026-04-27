Вахтовых вакансий в Югре стало больше на 8%

В ХМАО в первом квартале 2026 года количество вакансий с вахтовым методом работы выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики hh.ru ко Дню вахтовика, который отмечается 27 апреля.

«Среди регионов Урала лидером по числу вахтовых вакансий стала Свердловская область. На втором месте находится Челябинская область, на которую приходится 4% от всех вахтовых вакансий в России, на третьем месте − Тюменская область (3%). Далее в рейтинге расположились ХМАО (2%), ЯНАО и Курганская область (по 1%)», − говорится в сообщении.

Наиболее востребованными специалистами для работы вахтовым методом в округе остаются сварщики и разнорабочие − на каждую из этих категорий приходится по 12% вакансий. Также работодатели активно ищут электромонтажников и машинистов (по 9%), водителей (8%), монтажников (7%) и слесарей (6%).

Среди других востребованных профессий − токари, инженеры ПТО, механики, прорабы, маляры и уборщики.

Самые высокие зарплатные предложения в регионе зафиксированы у сварщиков − медианная зарплата для них достигает 330 тысяч рублей.

В числе наиболее оплачиваемых вахтовых вакансий, доступных соискателям из Югры, − моторист ЦПСА с зарплатой до 461 тысячи рублей в месяц, машинист буровой установки и слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования с доходом до 300-400 тысяч рублей, а также оператор ГРП с зарплатой до 435 тысяч рублей.

В целом по России больше всего вахтовых вакансий в первом квартале 2026 года было открыто в Республике Башкортостан, Красноярском крае, Иркутской области, Москве и Свердловской области.