В Югре подвели итоги турнира имени Карпова, где «быстрая классика» изменила сам характер игры

В Ханты-Мансийске завершился XXIII международный турнир по шахматам имени Анатолия Карпова. На этот раз соревнования запомнились не только сильным составом участников и именами победителей, но и заметным изменением самой логики игры. В Югре турнир впервые прошел по обновленному регламенту, и именно он стал одной из главных тем церемонии закрытия. В профильном окружном департаменте физической культуры и спорта этот поворот уже назвали началом эпохи «активных шахмат».

Главное отличие нынешнего турнира — новый тайм-контроль и формат «быстрой классики». По оценке организаторов и судей, именно он сделал борьбу плотнее, динамичнее и гораздо менее склонной к мирным исходам. Если на предыдущем турнире ничьей завершились 82 процента партий, то теперь этот показатель снизился до 52 процентов. Главный судья соревнований Мехрдад Пахлеванзаде отметил, что изменение формата привнесло в турнир более бойцовский дух и сделало шахматы заметно активнее. Иными словами, речь идет уже не просто о технической корректировке регламента, а о смене самого игрового ритма.

Президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко также подчеркнул, что новый формат требует от игроков большей решительности и готовности рисковать. По его словам, в таких условиях быстрая и неожиданная атака становится не только тактическим приемом, но и способом лишить соперника времени на размышление. А значит, цена каждой неточной реакции возрастает. Именно это, судя по итогам, и изменило турнир: он стал менее осторожным и более зрелищным.

Лучше других к новым условиям оказался готов представитель Беларуси Денис Лазавик, ставший абсолютным победителем турнира. Для 19-летнего гроссмейстера это была вторая поездка в Югру и первая победа в Ханты-Мансийске. Сам шахматист признался, что его участие вообще получилось почти спонтанным: приглашение он получил незадолго до старта, специально к турниру не готовился и давно не делал акцент на классические шахматы, сосредоточившись на быстрых форматах. Тем не менее именно прошлые наработки и уверенность в собственных силах, по его словам, помогли добиться результата. Лазавик подчеркнул, что не считал себя слабее кого-либо из соперников, а любой подобный турнир для него — это возможность опробовать новые схемы, улучшить игру и поднять рейтинг.

На пьедестал вместе с победителем поднялись Беньямин Гледура из Венгрии и Арам Акопян из Армении. При этом сам состав участников и международный статус соревнований стали для Югры отдельным сигналом: округ вновь укрепляет позиции одной из важнейших шахматных площадок страны. Не случайно заместитель губернатора Югры Елена Майер назвала турнир возобновлением практики проведения соревнований календаря ФИДЕ. По ее словам, восстановление такого международного диалога даже в непростой обстановке позволяет расширять географию турниров, в том числе и для югорских спортсменов.

Елена Майер напомнила, что еще в 2025 году турнир вошел в отборочный цикл ФИДЕ, а теперь впервые прошел в формате «быстрой классики». Она подчеркнула, что соревнование стало пятым в глобальном календаре ФИДЕ и вторым в России, проводящимся по такой модели. По ее оценке, это соответствует общему тренду развития шахмат: турнир становится более компактным по срокам, динамичным по содержанию и привлекательным для ведущих гроссмейстеров. Отдельно заместитель губернатора вновь акцентировала статус Ханты-Мансийска как шахматной столицы России. По ее словам, этот статус держится на богатой истории крупнейших турниров, современной инфраструктуре и системной государственной поддержке.

Символично, что даже не приехав лично, свое участие в финале турнира сохранил Анатолий Карпов. Легендарный шахматист направил в Ханты-Мансийск письмо, которое зачитали со сцены. В нем он назвал турнир визитной карточкой Югры, поблагодарил руководство округа за вклад в развитие шахмат и отметил, что именно здесь не только сражаются сильнейшие гроссмейстеры мира, но и зажигаются молодые звезды. Эти слова оказались особенно уместны на фоне победы Дениса Лазавика — одного из самых молодых участников нынешнего турнира.

Таким образом, XXIII турнир имени Карпова подвел не только спортивные итоги, но и обозначил новую тенденцию. Ханты-Мансийск снова подтвердил, что остается одной из главных шахматных столиц страны, а сам турнир — площадкой, где традиция не мешает эксперименту. Напротив, именно обновленный формат, похоже, вернул соревнованию дополнительную остроту и сделал его еще более заметным событием в российском и международном шахматном календаре.