Суд обязал Госавтоинспекцию Нягани уволить начальника РЭО после истории с «красивым» номером

В Нягани суд обязал Госавтоинспекцию уволить начальника регистрационно-экзаменационного отдела после истории с присвоением «красивого» автомобильного номера. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Югры. Суд пришел к выводу, что сотрудник нарушил антикоррупционное законодательство и должен быть уволен в связи с утратой доверия.

Как указано в сообщении, после этого инцидента начальника РЭО не уволили, ограничившись предупреждением о неполном служебном соответствии. Суд посчитал такую меру недопустимой и потребовал расторгнуть с ним трудовые отношения.

По данным суда, должностное лицо вступило в имущественные отношения с городским предприятием и оформило в личных интересах государственный номерной знак с определенной комбинацией символов. Суд также установил личную заинтересованность сотрудника, которая повлияла на объективность исполнения обязанностей. О возникновении конфликта интересов он не сообщил.

Решение суда пока не вступило в законную силу.