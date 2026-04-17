Родители в Югре смогут получить новую выплату с 1 июня

С 1 июня 2026 года в ХМАО стартует прием заявлений на ежегодную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Подать документы можно будет за доходы, полученные в 2025 году, сообщает региональный СФР.

На выплату смогут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Подать заявление можно до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ. То есть в 2026 году ‒ за 2025-й. Сделать это можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе СФР. При этом большинство сведений фонд запрашивает самостоятельно, но некоторые документы, например справки из учебных заведений, могут понадобиться от заявителя.

Право на выплату имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, если они воспитывают двух и более детей до 18 лет или до 23 лет ‒ при очном обучении. Обязательное условие ‒ наличие дохода, облагаемого НДФЛ, и отсутствие задолженности по алиментам.

Самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые не платят НДФЛ с трудовых доходов, получить выплату не смогут.

Суть меры ‒ в возврате части налога. По итогам года НДФЛ пересчитывается по ставке 6%, а разницу возвращают родителям.

При назначении выплаты учитываются все члены семьи: заявитель, его супруг(а), несовершеннолетние дети, дети под опекой, а также дети до 23 лет, если они учатся очно. В расчет берут все доходы семьи ‒ зарплаты, пенсии, пособия, стипендии и алименты.

Среднедушевой доход рассчитывается по формуле: общий доход семьи за год делят на 12 месяцев и на количество членов семьи.

Например, если в семье из четырех человек работает только отец и получает 64 тысячи рублей в месяц, среднедушевой доход составит 16 тысяч рублей. Это ниже установленного порога ‒ 31 878 рублей, поэтому семья может претендовать на выплату. Однако оформить ее сможет только работающий родитель.

В целом максимальный годовой доход для семьи из четырех человек, при котором сохраняется право на выплату, составляет 1,53 млн рублей.

Выплата предоставляется один раз в год, и право на нее необходимо подтверждать ежегодно.