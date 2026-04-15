В Югре ветеранам СВО обеспечили индивидуальное сопровождение при направлении на реабилитацию

В Югре ветеранам СВО обеспечили индивидуальное сопровождение при направлении на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на отделение Социального фонда России по ХМАО - Югре. Сопровождение ведется на всем этапе — с момента подачи заявления, во время лечения и до возвращения домой.

Оформить поездку можно в клиентской службе регионального отделения СФР, через Госуслуги или в МФЦ. Вместе с заявлением необходимо подать документы из медучреждения, которые подтверждают наличие показаний и отсутствие противопоказаний к реабилитации или санаторно-курортному лечению.

Решение о направлении принимают в течение двух рабочих дней после подачи заявления. Еще в течение одного дня после этого ветерану сообщают о результате.

В отделении фонда уточнили, что список центров реабилитации и доступных услуг размещен отдельно. По возникающим вопросам жители могут обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам по номеру 8 (800) 100-00-01.