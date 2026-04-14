В Югре жителей предупредили об опасности слива талой воды в бытовую канализацию

В Югре жителей предупредили об опасности самовольного слива талой воды в бытовую канализацию. Об этом сообщил «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на коммунальные службы Нижневартовска. Поводом стали случаи, когда горожане начали приоткрывать канализационные люки, чтобы быстрее убрать лужи во дворах.

Специалисты напомнили, что бытовая канализация с глухими крышками не предназначена для приема талых вод. Для этого существует отдельная ливневая система, которую можно узнать по решеткам.

Коммунальщики пояснили, что вместе с потоком воды в канализационные коллекторы попадают песок, щебень, ветки и пластик. Из-за этого система может засориться, а сточные воды начнут попадать в подвалы жилых домов и социальных объектов.

Еще одна опасность связана с безопасностью. Приоткрытый люк, скрытый под мутной водой, становится угрозой для пешеходов, особенно детей, а также может спровоцировать серьезное ДТП.

В сообщении также отмечается, что самовольный слив талых вод в бытовую канализацию считается нарушением правил эксплуатации и может повлечь штраф.

Жителям советуют не трогать люки, а при сильном подтоплении дворов и улиц обращаться в управляющую компанию или диспетчерскую службу водоканала.