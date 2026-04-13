В ХМАО участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей

Отделение СФР по ХМАО перечислило единовременные выплаты ветеранам в честь Дня Победы. Пять участников Великой Отечественной войны, проживающих в округе, получили по 10 тысяч рублей.

«Выплата была назначена автоматически. Югорчанам, получающим пенсии через «Почту России», выплата к 9 мая направлена вместе с пенсией за апрель 2026 года, в соответствии с графиком доставки. Тем, кто получает пенсии через кредитные организации – выплата поступила 3 апреля 2026 года», − рассказала корреспонденту siapress.ru управляющий региональным Отделением СФР Ольга Галюк

Как сообщили в ведомстве, выплата назначается автоматически на основании имеющихся документов − обращаться с заявлением ветеранам не требуется.