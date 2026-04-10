В Ханты-Мансийск 12 апреля доставят Благодатный огонь из Иерусалима

В собор Воскресения Христова в Ханты-Мансийске 12 апреля доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщает ugra-news.ru. Встречать святыню в окружной столице будет митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел вместе со священнослужителями и верующими.

Как уточняется, Благодатный огонь ежегодно сходит накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. После этого его частицы специальными рейсами доставляют в разные страны, в том числе в Россию. Для православных верующих он считается символом нерукотворного света Воскресения Христова.

В Югру святыня прибудет в день праздника, после обеда. В 16:00 Благодатный огонь встретят в соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. По традиции после этого огонь передают по храмам, зажигая от него свечи и лампады.

Всю Светлую седмицу митрополит будет посещать крупные города региона. Благодатный огонь передадут в храмы, после чего он должен появиться во всех церквях Югры.