Подготовка к Пасхе в Югре обходится дороже, чем в большинстве регионов

В ХМАО стоимость продуктов для приготовления пасхальных блюд в 2026 году составила 541,58 рубля на семью из четырех человек. Это выше среднего показателя по России, который составляет 486 рублей 88 копеек, следует из Индекса «Пасхи», подготовленного Центром стратегических разработок (есть в распоряжении у СИА-ПРЕСС).

В расчет включены основные блюда праздничного стола − кулич, яйца и творожная пасха. В целом по стране стоимость набора за год снизилась на 1,7%. Это связано с удешевлением ряда ингредиентов: сливочное масло подешевело на 7,1%, сахар − на 3,9%, изюм и курага − на 0,3%. При этом яйца подорожали на 5,3%, а молоко − на 3,2%.

Несмотря на общее снижение цен, Югра остается среди регионов с более высокой стоимостью продуктового набора. Для сравнения, в ряде субъектов, например, в Республике Мордовия и Нижегородской области − подготовка к Пасхе обходится менее чем в 400 рублей.

В целом снижение стоимости пасхального набора зафиксировано в 50 регионах страны. Дешевле всего подготовка к празднику обходится в Приволжском федеральном округе − в среднем более 423 рублей, тогда как на Дальнем Востоке стоимость достигает почти 680 рублей.

Индекс «Пасхи» показывает цену набора продуктов для традиционного праздничного стола, однако не учитывает дополнительные расходы, такие как электроэнергия или газ.