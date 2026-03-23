В Сургуте 24 марта пройдет форум «Есть результат» по новой народной программе «Единой России»

Региональный форум «Есть результат» пройдет в Сургуте 24 марта, его ключевой темой станет формирование новой народной программы «Единой России». Об этом сообщил РИЦ «Югра» со ссылкой на организаторов. Участниками площадки станут жители нескольких муниципалитетов, депутаты, участники СВО, общественники и волонтеры.

К диалогу присоединятся представители Когалыма, Нефтеюганска, Нефтеюганского района, Пыть-Яха, Сургута и Сургутского района. На круглых столах участники подготовят конкретные проекты по направлениям от социальной сферы и экономики до патриотического воспитания и поддержки участников СВО и их семей.

Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии, председатель думы Югры Борис Хохряков напомнил об итогах предыдущего форума. «Первый форум "Есть результат" в Нижневартовске собрал более 200 человек. Итогом совместной работы стало больше сотни социально значимых инициатив. Уверен, в Сургуте мы также плодотворно поработаем. Напомню, что югорчане могут оставить свои предложения для включения в новую народную программу партии на сайте Естьрезультат.рф», — отметил он.

На пленарном заседании под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука и Бориса Хохрякова участники представят свои проекты. Кроме того, эксперты партийного десанта оценят инициативы, которые уже реализовали в Сургуте по народной программе «Единой России» — «Карте развития Югры».