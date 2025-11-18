В Югре разобщены 24 школьных класса, 17 групп и один детсад из-за заболеваемости ОРВИ

В Югре фиксируют рост респираторных инфекций. На 46-й неделе с 10 по 16 ноября зарегистрировали 79 случаев ОРВИ на 10 тысяч человек – больше, чем неделей ранее, но значительно ниже пиковых значений сентября, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ на 46 неделе переведены на дистанционные формы обучения шесть групп двух колледжей в г. Нефтеюганске и г. Покачи, 24 класса 12-ти школы в девяти МО, а также разобщены 17 групп 12-ти детских садов в восьми МО, полностью разобщен один детский сад в Ханты-Мансийском районе», – добавили в ведомстве.

Заболеваемость COVID-19 составила 10 случаев на 100 тысяч населения – все заболевшие перенесли инфекцию в форме ОРВИ. Показатель по внебольничным пневмониям, наоборот, снизился: 14 случаев на 100 тысяч, что на 16,3% ниже предыдущей недели. Среди всех заболевших почти половина – дети (47,3%).

По данным мониторинга, доля положительных находок респираторных вирусов составляет 3,2%. Чаще всего выявляется SARS-CoV-2 (44,9%), реже – риновирус (10,4%), бокавирус (4,7%) и другие вирусы.

Продолжается и масштабная прививочная кампания. В Югре уже привились 992 тысячи человек, в том числе 301 тысяча детей и более четырех тысяч беременных. Предприятия нефтегазовой отрасли дополнительно вакцинировали почти 14 тысяч сотрудников.

В Роспотребнадзоре отмечают: заболеваемость ОРВИ стабилизировалась.