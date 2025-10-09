В Тюмень с рабочим визитом прибыла делегация представителей муниципалитетов Югры. Главная цель поездки — изучение передового опыта региона в строительстве, благоустройстве и комплексном развитии городских территорий, а также установление профессиональных контактов с тюменскими коллегами, пишет канал «Стройкомплекс Югры».
Особое внимание югорские специалисты уделили организации дворовых пространств и общественных зон. В Ханты-Мансийском автономном округе именно запрос на благоустройство дворов остаётся одним из самых актуальных среди жителей, поэтому возможность увидеть лучшие практики в действии вызвала особый интерес.
«Здесь, в Тюмени, умеют создавать комфортные места отдыха рядом с домом. Будем перенимать ваш опыт», — отметила заместитель главы Нефтеюганского района Мария Ченцова.
В рамках визита делегация осмотрела современные жилые комплексы, социальные и промышленные объекты, а также провела встречи с представителями строительных компаний и городских властей. Обсуждались вопросы внедрения современных стандартов благоустройства, архитектурных решений, энергоэффективности и использования цифровых технологий в градостроительстве.
По словам участников, знакомство с тюменской строительной отраслью на практике позволит югорским муниципалитетам внедрить новые подходы в развитии территорий и повысить качество городской среды.
В завершение поездки стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и обмену опытом, что, по мнению экспертов, станет стимулом для повышения уровня комфорта и привлекательности городов Югры.
- Работу городского общественного транспорта.
- Реконструкцию объектов исторического и культурного наследия. Причём надо прямо немедленно снаряжать делегацию и знакомится с опытом в этой сфере, крайне запущенной в Югре. Надо ехать в Тюмень и в Тобольск.
Идём дальше.
КРТ.
По изучению опыта КРТ надо ехать немедленно в Тюмень . Югра приняла в работу 40 локаций КРТ, а «а с чем ее едят никто не знает». Нас консультирует «Брусника». Ну да. Девелопер. На фото панорамы Тюмени, в правом нижнем углу расположен частный сектор, куда тащит УСТЭК, структура скандальной Корпорации СТС Бикова-Боброва-Чёрных, не менее скандальную теплотрассу через благоустроенный ЖК «Европейский». Теплотрасса на контроле у Главы СКР Александра Бастрыкина. То есть в Югре прежде, чем раздавать Территории КРТ девелоперам, необходимо проложить все магистральные сети: тепло-водоснабжения, канализации, электрики и ливневые водостоки. Пока «Брусника» подключается к существующим инженерным сетям и в 1-2 мкр и в ядре города. А что будет через 5-10 лет? Копать все равно придётся. Через благоустройство придётся копать.
Идём дальше.
Выделенная полоса для автобусов при строительстве и ремонте городских автодорог.
В Тюмени всего 26 км из 700 км маршрутов городского общественного транспорта имеет выделенную полосу А.
В Югре на полосе А «ещё конь не валялся». Но в Тюмени исторически сложилось так, что дороги были или 2-полосные и редко - 4-3 полосные в одном направлении. Так получилось.
В Сургуте есть и шести-полосные автодороги. Проспект Ленина, проспект Мира, проспект Пролетарский и тд, где можно организовать выделенную полосу А по центру дорог. Остановки автобусов тоже будут в центре автодорог. Но для этого необходима реконструкция городских автомагистралей, необходимо где возможно расширение, необходимо ликвидация газона на проспекте Мира, необходима ликвидация наземной теплотрассы по Мира- Пролетарский до пересечения с Югорской. Тогда автобусы будет ходить по своей выделенной полосе в центре автодороги, а для остальных видов транспорта оставить две, а где и одну полосу в одну сторону. Как-то так.