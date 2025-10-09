​Делегация из Югры изучает тюменский опыт в сфере строительства и благоустройства

В Тюмень с рабочим визитом прибыла делегация представителей муниципалитетов Югры. Главная цель поездки — изучение передового опыта региона в строительстве, благоустройстве и комплексном развитии городских территорий, а также установление профессиональных контактов с тюменскими коллегами, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

Особое внимание югорские специалисты уделили организации дворовых пространств и общественных зон. В Ханты-Мансийском автономном округе именно запрос на благоустройство дворов остаётся одним из самых актуальных среди жителей, поэтому возможность увидеть лучшие практики в действии вызвала особый интерес.

«Здесь, в Тюмени, умеют создавать комфортные места отдыха рядом с домом. Будем перенимать ваш опыт», — отметила заместитель главы Нефтеюганского района Мария Ченцова.

В рамках визита делегация осмотрела современные жилые комплексы, социальные и промышленные объекты, а также провела встречи с представителями строительных компаний и городских властей. Обсуждались вопросы внедрения современных стандартов благоустройства, архитектурных решений, энергоэффективности и использования цифровых технологий в градостроительстве.

По словам участников, знакомство с тюменской строительной отраслью на практике позволит югорским муниципалитетам внедрить новые подходы в развитии территорий и повысить качество городской среды.

В завершение поездки стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и обмену опытом, что, по мнению экспертов, станет стимулом для повышения уровня комфорта и привлекательности городов Югры.