В Когалыме открыли парк 50-летия города

В Когалыме открылся новый масштабный объект благоустройства — Парк 50-летия города, который в народе называют Парком Первопроходцев. Пространство расположено в историческом месте, где когда-то высадилась первая экспедиция нефтяников, и стало настоящим зелёным оазисом для отдыха и спорта.

Общая площадь парка превышает 200 тысяч квадратных метров. Для жителей и гостей Когалыма здесь создали искусственное озеро, тюбинговые горки, современные спортивные комплексы, скейт-парк, прогулочные тропы и велодорожки. Особая гордость — большая детская площадка, рассчитанная на активный отдых семей с детьми.

Отдельное внимание уделено тематическим зонам с арт-объектами, придающими территории особую атмосферу. В числе наиболее ярких — «Северный олень», «Серебристое кружево» и «Рябиновая площадь». Эти площадки не только украшают парк, но и становятся узнаваемыми точками для прогулок и фотосессий.

Проект благоустройства стал возможным благодаря победе Когалыма во Всероссийском конкурсе по формированию комфортной городской среды и полученному федеральному гранту. Концепцию разработали специалисты отдела архитектуры и градостроительства администрации города.

Важную роль сыграло и социальное партнёрство. В 2024 году ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительство Югры заключили соглашение о сотрудничестве на 2024-2028 годы. В перечень совместных социальных проектов вошло и благоустройство Парка 50-летия города.