Самыми востребованными специалистами на рынке труда в Югре стали продацы и водители

В Югре сохраняется дефицит рабочих профессий

Самыми востребованными специалистами на рынке труда в Югре стали продацы и водители
Фото Freepik

На рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа сохраняется высокий спрос на специалистов рабочих профессий. По данным базы вакансий hh.ru, в сентябре 2025 года именно они составили 30% всех предложений о работе в регионе.

Наиболее востребованными стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — открыто почти 0,9 тыс. вакансий. На втором месте по популярности водители (0,5 тыс. вакансий), на третьем — разнорабочие (0,5 тыс.). В топ-15 также вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами, курьеры, машинисты, повара, электромонтажники, слесари, сантехники, сварщики, операторы call-центра и специалисты контактного центра, автослесари, автомеханики, бухгалтеры, врачи и инженеры ПТО.

По структуре спроса на рынке труда региона второе место занимает строительная сфера (23% вакансий), третье — специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (20%).

При этом часть профессий относится к числу дефицитных. Например, на одну вакансию повара, пекаря или кондитера приходится всего одно резюме. Врачи также остаются в остром дефиците — 1,6 резюме на вакансию. Почти такая же ситуация с продавцами (1,7), автослесарями и автомеханиками (2), сварщиками (2,2), машинистами (2,7), электромонтажниками (3), слесарями и сантехниками (3,2).

Более сбалансированная ситуация сложилась на рынке труда для разнорабочих (4,1 резюме на вакансию), курьеров (4,2), операторов call-центра и инженеров ПТО (по 5,4), водителей (5,6). У работодателей есть широкий выбор и среди менеджеров по продажам и работе с клиентами — здесь конкуренция выше (7,4 резюме на вакансию).

Наиболее высокая конкуренция наблюдается в бухгалтерской сфере. На одну вакансию приходится почти 11 резюме (10,9). Это означает, что желающих трудоустроиться значительно больше, чем реальных предложений от работодателей, и поиск работы в этой сфере может затянуться.


Сегодня в 13:41, просмотров: 86
