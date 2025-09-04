Губернатор Югры провел совещание о подготовке к предстоящим выборам

В Югре продолжается подготовка к Единому дню голосования, который пройдёт 14 сентября. В этот день жители региона изберут депутатов Дум Белоярского района, Мегиона, Покачей, Радужного и Советского, а также семерых глав городских и сельских поселений.

Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, избирательный процесс уже стартовал: с 25 августа идёт досрочное голосование в труднодоступных и отдалённых населённых пунктах. С 3 сентября открылось досрочное голосование в помещениях участковых комиссий, оно продлится до 13 сентября.

На заседании Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям обсудили меры по обеспечению комплексной безопасности. В день выборов на избирательных участках будут работать более 300 сотрудников правоохранительных органов, представителей частных охранных организаций, добровольцев и казачества.

Особое внимание уделено наблюдению за ходом голосования. На участках будут присутствовать 312 общественных наблюдателей, прошедших специальную подготовку по стандартам Общественной палаты РФ и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Большинство из них — 83% — имеют опыт участия в проекте «Общественное наблюдение», в том числе и на выборах президента России в марте 2024 года.