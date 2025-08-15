Югорчане и москвичи стали самыми «щедрыми» туристами в Тюменской области

16+
Сиапресс
USD  79,7653   EUR  93,0588  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    14 августа в 15:44
    597 1
  • Хоккеисты из «Югры» победили на «разминочном» турнире перед началом основного сезона

    Хоккеисты из «Югры» победили на «разминочном» турнире перед началом основного сезона

    Сегодня в 19:29
    86 0
  • Туристы, которые тратят больше всего в Тюменской области — это югорчане

    Туристы, которые тратят больше всего в Тюменской области — это югорчане

    Сегодня в 19:16
    97 0 
  • ​Как Тюменская область привлекает инвестиции в муниципалитеты: опыт для всей России

    ​Как Тюменская область привлекает инвестиции в муниципалитеты: опыт для всей России

    Сегодня в 18:53
    119 0
  • ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег

    ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег

    Сегодня в 16:40
    219 0 
  • С сентября в России поменяются правила медосвидетельствования на опьянение

    С сентября в России поменяются правила медосвидетельствования на опьянение

    Сегодня в 15:29
    222 0
  • ​Дорогу между Нижневартовском и Радужным приведут в порядок и расширят

    ​Дорогу между Нижневартовском и Радужным приведут в порядок и расширят

    Сегодня в 14:23
    239 0
  • ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен

    ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен

    Сегодня в 14:10
    269 0
  • Банщик, сортировщик яиц, пилот Ан-2 — какие необычные профессии предлагают на Урале

    Банщик, сортировщик яиц, пилот Ан-2 — какие необычные профессии предлагают на Урале

    Сегодня в 14:07
    228 0
  • ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе

    ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе

    Сегодня в 13:24
    247 0
  • ​В Сургуте врачи спасли маму и ребенка при редком осложнении беременности

    ​В Сургуте врачи спасли маму и ребенка при редком осложнении беременности

    Сегодня в 12:36
    267 0
  • ​В школы и детсады Сургутского района поступает новое оборудование и литература

    ​В школы и детсады Сургутского района поступает новое оборудование и литература

    Сегодня в 11:35
    252 0
  • ​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране

    ​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране

    Сегодня в 11:11
    248 0
Туристы, которые тратят больше всего в Тюменской области — это югорчане

Югорчане и москвичи стали самыми «щедрыми» туристами в Тюменской области

Туристы, которые тратят больше всего в Тюменской области — это югорчане
Фото pixabay.com

Жители Ханты-Мансийского автономного округа оказались самыми щедрыми туристами в Тюменской области. По данным департамента потребительского рынка и туризма региона, за первое полугодие 2025 года средние траты югорчан во время поездки составили 16 тысяч рублей. Для сравнения, москвичи тратят около 10 тысяч рублей, а средний чек по области — 8 тысяч, пишет РБК-Тюмень.

Средняя продолжительность поездки по региону составила три дня. Основные виды туризма — культурно-познавательный и оздоровительный. Значительная часть расходов приходится на питание, однако у разных категорий туристов структура трат различается. Москвичи оставляют в кафе и ресторанах до 30% бюджета, жители Свердловской области — 19%, а югорчане предпочитают готовить сами: 29% их расходов связаны с покупкой продуктов и лишь 15% — с питанием в заведениях общепита.

По словам эксперта по гастрономическому туризму Тюменской области Лидии Носовой, высокий турпоток из ХМАО связан как с транзитным расположением Тюмени, так и с её статусом ближайшего крупного культурного и экономического центра. «Мы к ним ближайший крупный город с развитой инфраструктурой для отдыха, плюс это перевалочный пункт для дальнейших путешествий и туров куда бы то ни было», — отметила она.

Эксперт также подчеркнула, что у жителей ХМАО пока не сформировалась массовая культура питания вне дома. Северяне экономят и посещают кафе, как правило, только по особым случаям, что связано в том числе с недостатком заведений общепита.

Среди других статей расходов туристов из ХМАО — непродовольственные товары (27%), услуги (медицинские, турагентства, салоны красоты — 14%) и транспортные расходы, включая топливо и техосмотр (8%).


Сегодня в 19:16, просмотров: 100, комментариев: 0
  1. ​Александр Моор подтвердил незыблемость сотрудничества Тюменской области с Югрой и Ямалом 510
  2. ​Владимир Якушев обсудил подготовку к выборам на форуме муниципальных депутатов в Тюмени 484
  3. ​В Тюмени открыли Сквер медицинских работников в знак признательности героям здравоохранения 474
  4. ​Владимир Якушев и Александр Моор оценили реконструкцию ФСК «Олимпия» в Боровском 438
  5. ​Сильный дождь и гроза накроют Сургут 15 августа 296
  6. Ворота, а не калитка 286
  7. В Мегионе школьница попала под машину, перебегая дорогу в неположенном месте 284
  8. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 269
  9. ​В Сургуте врачи спасли маму и ребенка при редком осложнении беременности 267
  10. ​Под видом защиты − новые риски 259
  1. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 2885
  2. Оборонные комиссии – в действии 2250
  3. «Сквер журналиста» пустует потому, что проектировщики не вложили в него никакой идеи. А тут еще и забор появился 2057
  4. В Сургуте к началу августа завершили более двух третей работ по ремонту дорог 1828
  5. ​В Сургуте задержаны рейсы в Екатеринбург и Сочи 1746
  6. ​«Знак в кустах»: сургутяне жалуются на неожиданное перекрытие улицы Музейной 1645
  7. ​Подростки снова облюбовали «Аврору» в Сургуте, несмотря на обещания властей снести здание 1376
  8. Администрация Сургута отказала застройщику в возведении новых домов. Это очень важное решение 1362
  9. Что растет в той части ядра центра Сургута, которую планируют отдать под застройку, и какова будет судьба этих деревьев 1329
  10. В Сургуте врачи удалили женщине большую миому, сохранив пациентке возможность стать мамой 1316
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28133
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5945
  3. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 5876
  4. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 5407
  5. Невозможно перенести дух истории Дома пионеров на другое место. Его нужно реконструировать там, где он стоит 4378
  6. ​А Сайма ждет… 4133
  7. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3954
  8. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3848
  9. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 3687
  10. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3331

