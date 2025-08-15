Югорчане и москвичи стали самыми «щедрыми» туристами в Тюменской области

Жители Ханты-Мансийского автономного округа оказались самыми щедрыми туристами в Тюменской области. По данным департамента потребительского рынка и туризма региона, за первое полугодие 2025 года средние траты югорчан во время поездки составили 16 тысяч рублей. Для сравнения, москвичи тратят около 10 тысяч рублей, а средний чек по области — 8 тысяч, пишет РБК-Тюмень.

Средняя продолжительность поездки по региону составила три дня. Основные виды туризма — культурно-познавательный и оздоровительный. Значительная часть расходов приходится на питание, однако у разных категорий туристов структура трат различается. Москвичи оставляют в кафе и ресторанах до 30% бюджета, жители Свердловской области — 19%, а югорчане предпочитают готовить сами: 29% их расходов связаны с покупкой продуктов и лишь 15% — с питанием в заведениях общепита.

По словам эксперта по гастрономическому туризму Тюменской области Лидии Носовой, высокий турпоток из ХМАО связан как с транзитным расположением Тюмени, так и с её статусом ближайшего крупного культурного и экономического центра. «Мы к ним ближайший крупный город с развитой инфраструктурой для отдыха, плюс это перевалочный пункт для дальнейших путешествий и туров куда бы то ни было», — отметила она.

Эксперт также подчеркнула, что у жителей ХМАО пока не сформировалась массовая культура питания вне дома. Северяне экономят и посещают кафе, как правило, только по особым случаям, что связано в том числе с недостатком заведений общепита.

Среди других статей расходов туристов из ХМАО — непродовольственные товары (27%), услуги (медицинские, турагентства, салоны красоты — 14%) и транспортные расходы, включая топливо и техосмотр (8%).