Составлен список необычных вакансий, открытых в регионах УрФО

Эксперты hh.ru подготовили подборку необычных вакансий, открытых в августе 2025 года в Уральском федеральном округе. В Челябинске ищут тренера по дзюдо, тхэквондо и общей физической подготовке для работы с детьми от трёх до шести лет. Оплата — от 2,5 до 5 тысяч рублей за смену. Приветствуется спортивное прошлое, участие в соревнованиях и профильное образование.

В Тюмени в банный комплекс требуется банщик с зарплатой от 90 до 150 тысяч рублей в месяц. Опыт работы не обязателен, но важно хорошо переносить высокие температуры. Работодатель предлагает бесплатное трёхразовое питание, такси до дома, рабочую форму и оплачиваемое обучение.

На птицефабрике в Екатеринбурге открыта вакансия сортировщика яиц с доходом от 70 до 80 тысяч рублей. В обязанности входит сортировка племенного и товарного яйца, упаковка и комплектация партий для инкубатора.

В Ханты-Мансийском автономном округе требуется второй пилот самолёта Ан-2. Кандидат должен иметь действующее медицинское заключение ВЛЭК, авиационное образование и свидетельство коммерческого пилота. Авиакомпания оплачивает проезд, подготовку и медкомиссию.

В Салехарде ищут тайного покупателя с возможным заработком до 40 тысяч рублей в месяц. Необходимо быть самозанятым, посещать торговые точки, оценивать качество обслуживания и заполнять анкеты.

Кроме того, в Курганской области открыты вакансии формовщика салатов и тестовода.