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В Югре женщина застряла в окне второго этажа: ее вызволяли спасатели

Югорчанка застряла во время мытья окон

В Югре женщина застряла в окне второго этажа: ее вызволяли спасатели
Фото: ru.freepik.com

В минувшее воскресенье, 16 июля, спасателям Нягани пришлось вызволять женщину – югорчанка застряла в окне второго этажа во время мытья стекла. Для спасения сотрудники «Центроспас-Югория» использовали трехколенную лестницу. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.

«Центроспас-Югория» напоминает правила мытья остекления в квартирах:

  • Мытье окон относится к категории работ повышенной опасности и требует четкого соблюдения ряда требований.
  • Мероприятия по уборке требуют использования удобной закрытой одежды, не стесняющей движения. Наличие свободных длинных краев, широких юбок и рукавов недопустимо. Волосы следует убрать под шапочку или косынку, для защиты глаз от пыли рекомендовано надеть специальные очки, а чтобы избежать раздражения от моющих средств, используются перчатки.
  • Уборку можно проводить в сухую безветренную погоду при достаточном освещении. Перед тем как приступить к мойке стекол, важно убедиться, что все электроприборы, находящиеся в непосредственной близости от окон, отключены. При уборке нельзя использовать спиртовые растворы и горючие растворители, допустимо только применение профессиональных клининговых средств, безвредных для человека.
  • При мытье запрещено становиться на подоконники и радиаторы отопления, использовать в качестве подставки коробки, ящики и стулья. Необходимо позаботиться о надежной лестнице-стремянке с резиновыми противоскользящими накладками.
  • После завершения мытья окон подоконник и пол вокруг вытирается насухо.

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Сегодня в 10:29, просмотров: 193, комментариев: 0
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