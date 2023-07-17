Югорчанка застряла во время мытья окон

В минувшее воскресенье, 16 июля, спасателям Нягани пришлось вызволять женщину – югорчанка застряла в окне второго этажа во время мытья стекла. Для спасения сотрудники «Центроспас-Югория» использовали трехколенную лестницу. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.
«Центроспас-Югория» напоминает правила мытья остекления в квартирах:
- Мытье окон относится к категории работ повышенной опасности и требует четкого соблюдения ряда требований.
- Мероприятия по уборке требуют использования удобной закрытой одежды, не стесняющей движения. Наличие свободных длинных краев, широких юбок и рукавов недопустимо. Волосы следует убрать под шапочку или косынку, для защиты глаз от пыли рекомендовано надеть специальные очки, а чтобы избежать раздражения от моющих средств, используются перчатки.
- Уборку можно проводить в сухую безветренную погоду при достаточном освещении. Перед тем как приступить к мойке стекол, важно убедиться, что все электроприборы, находящиеся в непосредственной близости от окон, отключены. При уборке нельзя использовать спиртовые растворы и горючие растворители, допустимо только применение профессиональных клининговых средств, безвредных для человека.
- При мытье запрещено становиться на подоконники и радиаторы отопления, использовать в качестве подставки коробки, ящики и стулья. Необходимо позаботиться о надежной лестнице-стремянке с резиновыми противоскользящими накладками.
- После завершения мытья окон подоконник и пол вокруг вытирается насухо.