В Югре передали в суд дело о незаконном вылове 16,8 тонны щуки

Природоохранная прокуратура Югры направила в суд уголовное дело в отношении жителя Октябрьского района, обвиняемого в незаконной добыче 16,8 тонны щуки. Об этом сообщили в прокуратуре Югры. По версии следствия, в 2024 году мужчина в границах притоков реки Обь в Октябрьском районе с использованием моторных лодок и сетей незаконно выловил огромное количество рыбы.

По оценке следствия, ущерб, причиненный водным биоресурсам, превысил 10 млн рублей.

Обвиняемому вменяют ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с причинением особо крупного ущерба»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура предъявила гражданский иск о взыскании с обвиняемого полной суммы причиненного ущерба.