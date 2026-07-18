Более 76% читателей СИА-ПРЕСС высказались за запрет вейпов

Большинство читателей СИА-ПРЕСС поддержали бы запрет на продажу вейпов в Югре. За такое решение высказались 76,8% участников опроса на портале.

Против возможного ограничения выступили 12,2% респондентов. Еще 11% заявили, что им все равно, введут запрет или нет.

Отдельный опрос показал, что подавляющее большинство читателей не покупают вейпы и жидкости для них. Такой вариант выбрали 86,5%. Регулярно приобретают эту продукцию 7,2% опрошенных, иногда – 4,5%. Еще 1,8% сообщили, что бросили курить вейпы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит регионам самостоятельно запрещать розничную продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Такая возможность появится с 1 марта 2027 года.

Регионы смогут вводить ограничения до 1 марта 2032 года. Решение власти каждого субъекта будут принимать самостоятельно. В тех регионах, которые не воспользуются новым правом, продолжат действовать общие правила продажи вейпов.