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​Большинство читателей СИА-ПРЕСС поддержали возможный запрет вейпов в Югре

Более 76% читателей СИА-ПРЕСС высказались за запрет вейпов

​Большинство читателей СИА-ПРЕСС поддержали возможный запрет вейпов в Югре
Фото: magnific.com

Большинство читателей СИА-ПРЕСС поддержали бы запрет на продажу вейпов в Югре. За такое решение высказались 76,8% участников опроса на портале.

Против возможного ограничения выступили 12,2% респондентов. Еще 11% заявили, что им все равно, введут запрет или нет.

Отдельный опрос показал, что подавляющее большинство читателей не покупают вейпы и жидкости для них. Такой вариант выбрали 86,5%. Регулярно приобретают эту продукцию 7,2% опрошенных, иногда – 4,5%. Еще 1,8% сообщили, что бросили курить вейпы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит регионам самостоятельно запрещать розничную продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Такая возможность появится с 1 марта 2027 года.

Регионы смогут вводить ограничения до 1 марта 2032 года. Решение власти каждого субъекта будут принимать самостоятельно. В тех регионах, которые не воспользуются новым правом, продолжат действовать общие правила продажи вейпов.


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18 июля в 16:55, просмотров: 917, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
18 июля в 22:43
Бензина то залейся, надо вейпы запретить

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