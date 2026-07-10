Сургутяне напомнили мэрии о парке в 38 микрорайоне, который обещали еще несколько лет назад

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=EBaFOFKd5TJ3KUq8k7s5L6u51kKHJPqtmrbHpuJdZzp84DhshmAHBxfuLunafhz37+1T7zjFVFLvXroOWZc9AbDb+VLDVVH2WJyFbWY/wB5jmQywtK8uaZn/ukIaFwIe"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=EBaFOFKd5TJ3KUq8k7s5L6u51kKHJPqtmrbHpuJdZzp84DhshmAHBxfuLunafhz37+1T7zjFVFLvXroOWZc9AbDb+VLDVVH2WJyFbWY/wB5jmQywtK8uaZn/ukIaFwIe"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=TwHM6GyO3jka8Pv2utJ3Y2mN+hZEEbRaad8403WipcJHX+Vml7T0DqOFFgDSX2GjGWmFmOKtJG7WDGBMpmF1eKxkA5Th2JcKiRxegd9P8uV24CPx1fytZyD2I1WNnp64"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=TwHM6GyO3jka8Pv2utJ3Y2mN+hZEEbRaad8403WipcJHX+Vml7T0DqOFFgDSX2GjGWmFmOKtJG7WDGBMpmF1eKxkA5Th2JcKiRxegd9P8uV24CPx1fytZyD2I1WNnp64"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=TwHM6GyO3jka8Pv2utJ3Y2mN+hZEEbRaad8403WipcJHX+Vml7T0DqOFFgDSX2GjGWmFmOKtJG7WDGBMpmF1eKxkA5Th2JcKiRxegd9P8uV24CPx1fytZyD2I1WNnp64"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=TwHM6GyO3jka8Pv2utJ3Y2mN+hZEEbRaad8403WipcJHX+Vml7T0DqOFFgDSX2GjGWmFmOKtJG7WDGBMpmF1eKxkA5Th2JcKiRxegd9P8uV24CPx1fytZyD2I1WNnp64"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=EBaFOFKd5TJ3KUq8k7s5L6u51kKHJPqtmrbHpuJdZzp84DhshmAHBxfuLunafhz37+1T7zjFVFLvXroOWZc9AbDb+VLDVVH2WJyFbWY/wB5jmQywtK8uaZn/ukIaFwIe"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=EBaFOFKd5TJ3KUq8k7s5L6u51kKHJPqtmrbHpuJdZzp84DhshmAHBxfuLunafhz37+1T7zjFVFLvXroOWZc9AbDb+VLDVVH2WJyFbWY/wB5jmQywtK8uaZn/ukIaFwIe"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  75,9300   EUR  86,5906  

Новости

Больше новостей
Как вы путешествуете последние годы?

Путешествую чаще 10.7%

Путешествую реже 23.2%

Не путешествую - не интересно 32.1%

Не путешествую - нет денег 33.9%

Всего голосов: 112

Комментировать
0
Обращение в доход государства имущества и дохода от его использования или реализации чиновников и членов их семей:

Улучшит ситуацию с коррупцией 32.4%

Ухудшит ситуацию с коррупцией 1.4%

Ничего не изменит, будет так же плохо 56.8%

Ничего не изменит, с коррупцией нет особых проблем 9.5%

Всего голосов: 74

Комментировать
0
Праворульные машины — это опасно?

Да, опасно 29.8%

Нет, нормально 31.1%

Зависит от водителя 39.1%

Всего голосов: 151

Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте жители 38 микрорайона годами ждут парк – денег на него снова нет

Сургутяне напомнили мэрии о парке в 38 микрорайоне, который обещали еще несколько лет назад

​В Сургуте жители 38 микрорайона годами ждут парк – денег на него снова нет
Фото: siapress.ru

Жители 38 микрорайона Сургута снова подняли вопрос о парке, которого ждут уже много лет. Тема регулярно появляется в обращениях горожан, а теперь вновь всплыла после публикации главы города Максима Слепова о победе сквера Энергетиков во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

В комментариях к посту сургутянка Мария И. обратила внимание, что в голосование, по ее мнению, чаще попадают территории в центральной части города и парк «За Саймой», тогда как лесной массив в районе 38 и 39 микрорайонов остается без благоустройства.

«Почему-то в голосовании принимают участие только скверы в центральной части города и бессменный парк «За Саймой». А лесной массив в микрорайоне 38 не включают в голосование, хотя по плотности населения близлежащая территория в разы превосходит хотя бы микрорайон 37. Тем более еще в 2015 году планировали парк и был сделан проект благоустройства, за который были уплачены деньги из городской казны», – написала горожанка.

По словам жительницы, лесной массив находится между 38 и 39 микрорайонами, рядом с корпусами школы №9 и детскими садами. За годы там появились тропинки, которыми регулярно пользуются дети и родители. Мария И. предложила хотя бы прорубить просеки по уже протоптанным маршрутам.

В администрации Сургута ответили, что денег на реализацию объекта «Парк в микрорайоне 38» в утвержденном бюджете города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов нет.

«Данная территория предлагалась для благоустройства потенциальным инвесторам за счет внебюджетных источников, но положительного решения о благоустройстве инвесторами не принято. В связи с большой площадью благоустройства и, как следствие, высокой стоимостью администрацией города рассматривается возможность реализации проекта частями – аналогично парку «За Саймой», – говорится в ответе.

В мэрии также пояснили, что территория не может просто так попасть в федеральное голосование. Для этого у объекта должна быть готовая проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу. Без точной сметы и чертежей, отметили чиновники, нельзя просить федеральные деньги.

К обсуждению подключился сургутянин Сергей К. Он напомнил, что еще в 2021 году власти сообщали о проектно-изыскательских работах по объекту «Парк в 38 микрорайоне города Сургута». По его словам, тогда же бывший депутат Думы Сургута Дмитрий Пахотин писал, что проектирование объекта уже завершено.

«А вы сейчас говорите – нет проекта. Кому верить? И этот объект участвовал в голосовании. А вы опять же говорите, что не может участвовать, если проекта нет», – обратился горожанин к администрации.

В ответ мэрия пояснила, что у любого проекта есть временные рамки: со временем меняются финансовые условия, нормативная база и технические требования, поэтому старые наработки могут уже не подходить под действующие программы.

Для жителей 38 микрорайона вопрос остается болезненным еще и потому, что будущий парк обсуждали публично. В 2021 году администрация даже проводила опрос о том, какое название дать этой территории.

Фото: скрин с соцсетей Администрации Сургута / vk.com

Сейчас же конкретных сроков благоустройства парка в 38 микрорайоне власти не называют.

Отдельно администрация ответила на просьбу жителей хотя бы прорубить просеки по уже протоптанным тропинкам между 38 и 39 микрорайонам:

«Это лесной массив, который не благоустроен и не стоит на содержании городских служб (лесной фонд). По закону нельзя просто так срубить куст или дерево на таких территориях. Это квалифицируется как порча зеленых насаждений. Чтобы прорубить просеку, нужно на это основание: контракт с подрядчиком, заложить в бюджет деньги за компенсационную высадку новых деревьев. Любая инициатива «с ходу» прорубить просеку обернется для муниципалитета огромными штрафами от природоохранной прокуратуры. Поэтому даже минимальное вмешательство в лес требует долгого бумажного согласования».


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:00, просмотров: 148, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Леса Югры принесли федеральному бюджету несколько миллиардов рублей, а региональному — совсем немного 542
  2. Югра подключится к развитию инициативы «Добро – норма жизни» 503
  3. ​Руслан Кухарук возглавит список «Единой России» на выборах в Думу Югры 502
  4. В Ханты-Мансийске организаторы выставки просят людей приносить вещи почти вековой давности 484
  5. ​Банк Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека» 460
  6. Власти Сургута доверили строительство энергосетей для НТЦ компании без профильного опыта 275
  7. НКО и волонтеры Югры смогут получать поддержку на проекты благоустройства 262
  8. ​Мост «Звезда Оби» в Сургуте перекроют 16 и 17 июля 242
  9. Следственный комитет расследует смерть пятилетнего ребенка в больнице Сургута — дело на контроле у Бастрыкина 239
  10. ​Югорчанки привезли три победы с премии «Женщина НКО» 239
  1. ​Долгострой в Сургуте на Мелик-Карамова признали пригодным для завершения ‒ что дальше? 2736
  2. ​У заправки «Газпром» в Сургуте собралась большая очередь // ФОТОФАКТ 2182
  3. ​Спор вокруг намыва песка у «Боровой» в Сургуте дошел до Минприроды 2166
  4. ​На улице Музейной в Сургуте появился новый арт-объект 1934
  5. Суд отпустил на свободу россиянку, сделавшую кальян на куличе 1714
  6. ​В Сквере Журналиста в Сургуте почти год проседает плитка 1688
  7. В Нижневартовске молодого человека переехали две машины 1554
  8. Уехали в отпуск — можно ли меньше платить за коммуналку? Как оформить перерасчет услуг ЖКХ 1510
  9. Фестивали, рабочие встречи и новая городская награда — как Сургут отметил День молодежи 1509
  10. Жильцы многоэтажки в Сургуте сообщили о воде в лифтах и электрощитовых после большого ливня 1454
  1. ​Только 2% россиян готовы переехать в Сургут 9299
  2. ​В бензиновой стране бензиновый коллапс? 7808
  3. Сургутяне вышли с мольбертами в Сквер журналиста // ФОТОРЕПОРТАЖ 7444
  4. ​В российских детсадах с сентября изменят подход к занятиям и оформлению помещений 5717
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-14 июня? // АФИША 5109
  6. ​Цены на топливо в Сургуте вновь пошли вверх 5083
  7. ​В Югорске открылся обновленный офис Сбера 4413
  8. ​Народные комиссии проверили новый ФАП в Викуловском округе и больницу в Абатском 3822
  9. ​В Сургуте частично перекроют движение у памятника основателям города до 5 июля 3753
  10. В Сургуте продолжается строительство важной транспортной артерии для западной части города 3644

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика