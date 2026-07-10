Сургутяне напомнили мэрии о парке в 38 микрорайоне, который обещали еще несколько лет назад

Жители 38 микрорайона Сургута снова подняли вопрос о парке, которого ждут уже много лет. Тема регулярно появляется в обращениях горожан, а теперь вновь всплыла после публикации главы города Максима Слепова о победе сквера Энергетиков во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

В комментариях к посту сургутянка Мария И. обратила внимание, что в голосование, по ее мнению, чаще попадают территории в центральной части города и парк «За Саймой», тогда как лесной массив в районе 38 и 39 микрорайонов остается без благоустройства.

«Почему-то в голосовании принимают участие только скверы в центральной части города и бессменный парк «За Саймой». А лесной массив в микрорайоне 38 не включают в голосование, хотя по плотности населения близлежащая территория в разы превосходит хотя бы микрорайон 37. Тем более еще в 2015 году планировали парк и был сделан проект благоустройства, за который были уплачены деньги из городской казны», – написала горожанка.

По словам жительницы, лесной массив находится между 38 и 39 микрорайонами, рядом с корпусами школы №9 и детскими садами. За годы там появились тропинки, которыми регулярно пользуются дети и родители. Мария И. предложила хотя бы прорубить просеки по уже протоптанным маршрутам.

В администрации Сургута ответили, что денег на реализацию объекта «Парк в микрорайоне 38» в утвержденном бюджете города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов нет.

«Данная территория предлагалась для благоустройства потенциальным инвесторам за счет внебюджетных источников, но положительного решения о благоустройстве инвесторами не принято. В связи с большой площадью благоустройства и, как следствие, высокой стоимостью администрацией города рассматривается возможность реализации проекта частями – аналогично парку «За Саймой», – говорится в ответе.

В мэрии также пояснили, что территория не может просто так попасть в федеральное голосование. Для этого у объекта должна быть готовая проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу. Без точной сметы и чертежей, отметили чиновники, нельзя просить федеральные деньги.

К обсуждению подключился сургутянин Сергей К. Он напомнил, что еще в 2021 году власти сообщали о проектно-изыскательских работах по объекту «Парк в 38 микрорайоне города Сургута». По его словам, тогда же бывший депутат Думы Сургута Дмитрий Пахотин писал, что проектирование объекта уже завершено.

«А вы сейчас говорите – нет проекта. Кому верить? И этот объект участвовал в голосовании. А вы опять же говорите, что не может участвовать, если проекта нет», – обратился горожанин к администрации.

В ответ мэрия пояснила, что у любого проекта есть временные рамки: со временем меняются финансовые условия, нормативная база и технические требования, поэтому старые наработки могут уже не подходить под действующие программы.

Для жителей 38 микрорайона вопрос остается болезненным еще и потому, что будущий парк обсуждали публично. В 2021 году администрация даже проводила опрос о том, какое название дать этой территории.

Фото: скрин с соцсетей Администрации Сургута / vk.com

Сейчас же конкретных сроков благоустройства парка в 38 микрорайоне власти не называют.

Отдельно администрация ответила на просьбу жителей хотя бы прорубить просеки по уже протоптанным тропинкам между 38 и 39 микрорайонам:

«Это лесной массив, который не благоустроен и не стоит на содержании городских служб (лесной фонд). По закону нельзя просто так срубить куст или дерево на таких территориях. Это квалифицируется как порча зеленых насаждений. Чтобы прорубить просеку, нужно на это основание: контракт с подрядчиком, заложить в бюджет деньги за компенсационную высадку новых деревьев. Любая инициатива «с ходу» прорубить просеку обернется для муниципалитета огромными штрафами от природоохранной прокуратуры. Поэтому даже минимальное вмешательство в лес требует долгого бумажного согласования».