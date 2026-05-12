В Сургуте ради парковки вырубили аллею берез на улице Федорова

После публикации в СИА-ПРЕСС новости о вырубке берез возле «Спортмастера» сургутяне начали сообщать и о других подобных случаях в городе. Так, жительница Сургута Евгения И. пожаловалась на снос деревьев возле отеля «Геолог» на улице Федорова.

«Крик души! На улице Федорова, возле отеля «Геолог», подчистую срубили целую аллею здоровых берез. В администрации мне ответили, что под парковку. У нас столько пустырей в городе под парковку. Вместо того, чтобы интегрировать природный ландшафт в городскую среду, все просто оптом срубили», ‒ написала горожанка в комментариях под постом СИА-ПРЕСС в соцсетях.

По словам жительницы, деревья росли там десятилетиями, а информации о компенсационном озеленении жители пока не увидели.

В администрации Сургута пояснили, что вырубка связана с капитальным ремонтом улицы Федорова.

«В рамках капитального ремонта улицы Федорова, включающего ремонт дороги и тротуаров, на территории будет организована новая парковка. Для реализации этого проекта получены все необходимые разрешения на частичную вырубку деревьев, которые находятся в зоне строительства», ‒ сообщили власти.

Кроме того, жители Сургута вспомнили и другой случай ‒ вырубку деревьев напротив торгового центра «Сити-Центр» в центре города. Тогда в мэрии пояснили, что тополя находились в аварийном состоянии: у деревьев выявили сердцевинную гниль, морозобойные трещины и риск падения при сильном ветре. После вырубки на этом месте высадили кустарники сирени.

При этом в городе продолжаются и работы по озеленению. В этом году в Сургуте планируют обустроить четыре новых цветника ‒ в парке «Кедровый лог», сквере 39 микрорайона, у Дворца торжеств и на бульваре Свободы. Также власти намерены активнее использовать живые изгороди и продолжить высадку новых деревьев и кустарников.

Ранее в МКУ «Лесопарковое хозяйство» корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщали, что после зимы в Сургуте приведут в порядок около 4,5 тысячи деревьев, высаженных за последние годы, а основной акцент в новом сезоне сделают на хвойных породах и более крупных саженцах.