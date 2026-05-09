Сургут отметил 81-ю годовщину Победы на Мемориале Славы

В Сургуте на Мемориале Славы прошло памятно-мемориальное мероприятие в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Почтить память павших героев собрались представители администрации и Думы города, градообразующих предприятий, общественных объединений, участники СВО, ветераны и жители.

Глава Сургута Максим Слепов обратился к ветеранам и труженикам тыла, подчеркнув значение 9 Мая для всей страны. «Девятое мая — главная дата в истории нашей страны, потому что написана она кровью и подвигом. И в первую очередь хочу обратиться к тем, кто отстоял наше право жить, любить, мечтать. Уважаемые ветераны, уважаемые труженики тыла! Для нас ваше мужество и подвиг всего советского народа — это не просто страницы учебников. Это наша совесть, это наша жизнь. Вечная память погибшим героям!», — обратился к участникам мероприятия глава города.

Участники церемонии возложили цветы к Мемориалу Славы. Память погибших и участников Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

После этого торжественным маршем прошли участники СВО и патриотические объединения Сургута. Замыкал колонну концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» Сургутской филармонии.

Заместитель председателя Думы Сургута Эмилия Трапезникова отметила, что в истории Великой Отечественной войны нет малозначительных дней и событий. «В истории Великой Отечественной войны нет ни единого дня, ни единого события, которое можно было бы считать малозначительным. Насколько жестокой, бесчеловечной была война. Сегодня мы отмечаем главный праздник нашей страны — символ величия и могущества Отчизны. Мы будем помнить какой высокой ценой даются нам наши Победы», — подчеркнула она