В Сургуте после холодных выходных температура поднимется до плюс 24, а затем снова снизится

После холодных и дождливых выходных в Сургуте ожидается резкое потепление, а затем новое похолодание. Судя по прогнозу погоды на ближайшие дни, уже в понедельник температура поднимется до +19 градусов, а в четверг воздух прогреется до +24. После этого в городе снова станет заметно холоднее.

В конце уходящей недели в Сургуте было всего около +9 градусов днем и до +2 ночью. На этом фоне начало новой недели принесет резкий температурный скачок: в понедельник ожидается до +19, во вторник — около +14, в среду — до +20, в четверг — до +24 градусов.

Однако потепление будет недолгим. Уже к пятнице температура снизится до +20, а в субботу, 9 мая, днем прогнозируют лишь около +10 градусов.

При этом в течение недели в Сургуте ожидаются осадки. Наиболее дождливыми, судя по прогнозу, могут стать среда и пятница.