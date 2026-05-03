Администрация Сургута предупредила о мошеннических схемах перед Днем Победы

В преддверии Дня Победы жителей Сургута предупредили о новых мошеннических схемах, которые аферисты традиционно активизируют перед 9 Мая. Об этом сообщила администрация Сургута. Власти города перечислили самые распространенные способы обмана, на которые могут попасться и югорчане.

Одна из самых циничных схем рассчитана на ветеранов. Злоумышленники выдают себя за сотрудников социальной опеки и обещают пожилым людям выплаты, награды или подарки. Для этого они просят перейти по ссылке или назвать код из СМС.

Еще один распространенный вариант связан с ложными сборами средств. Мошенники создают фальшивые благотворительные фонды и предлагают перевести деньги якобы на проведение парадов, покупку венков и другие памятные акции.

Отдельно в администрации предупредили о вредоносных открытках в мессенджерах. Такие сообщения могут содержать файл или ссылку на сторонний сайт. После скачивания или перехода на устройство может попасть вирус, который похитит пароли, логины и личные данные.

Власти Сургута напомнили, что никому нельзя сообщать данные банковских карт, документов, коды из СМС и пароли. Горожан также призвали не вступать в переписку с незнакомцами и не открывать присланные ими ссылки и файлы. Отдельно сургутянам посоветовали предупредить о рисках пожилых родственников и близких.