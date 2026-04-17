Сургутские службы готовы к предстоящему паводку

Городские спасатели и коммунальщики готовятся к приходу «большой воды». Уже проводится ежедневный мониторинг паводковой обстановки и комплекс мер безопасности. По предварительному прогнозу, вскрытие Оби в районе города ожидается 30 апреля — почти на неделю раньше среднего. При этом власти подчеркивают: нынешний прогноз пока не предполагает подтопления городской территории, хотя ситуация будет зависеть от целого ряда факторов — от температуры воздуха, темпов снеготаяния и осадков до сбросов воды с Новосибирской ГЭС, а также возможных ледовых заторов.

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев сообщил, что ожидаемый высший уровень воды в Оби в период весенне-летнего половодья может составить от 710 до 780 сантиметров при критической отметке в 800. «Другими словами, уровень воды будет высокий, но это не должно привести к подтоплению территории города», — отметил он. По словам спикера, наиболее высокие значения традиционно ожидаются в июне, однако в течение сезона прогноз может быть скорректирован, в том числе в неблагоприятную сторону.

Именно на случай ухудшения обстановки в городе уже определили состав сил и средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. В резерве — 215 человек и 100 единиц техники. Утвержден план противопаводковых мероприятий, создан запас финансовых и материальных ресурсов, в постоянной готовности находится муниципальная система оповещения. При необходимости пункт временного размещения развернут на базе гостиницы «Обь», а для эвакуации людей привлекут автобусы. Сейчас, по данным администрации, в возможную зону подтопления при худшем сценарии могут попасть восемь жилых строений, где проживают 27 человек, а также четыре гаражных кооператива в районе улиц Республики и Гагарина.

Отдельное внимание власти уделяют проблемным дачным территориям. В зоне особого контроля остается СНТ «Газовик», которое в последние годы регулярно сталкивается с подтоплениями. Андрей Рачев напомнил, что в прошлом сезоне там подтопило 49 участков. Чтобы снизить риски, спасатели расчищали русло реки от льда, деревьев и заторов, а администрация продолжает добиваться полноценной расчистки реки Черная через окружные и федеральные структуры. «Мы на это очень надеемся и считаем, что это позволит избежать в дальнейшем подтоплений СНТ „Газовик“», — сказал он.

Параллельно в городе идет и другая большая работа — борьба с сезонными лужами и локальными подтоплениями на улицах и во дворах. Начальник штаба ГО и ЧС департамента городского хозяйства Евгений Московкин пояснил, что противопаводковые меры здесь делятся на подготовительные и оперативные. Летом и осенью специалисты промывают и ремонтируют ливневую канализацию, очищают канавы и трубы, зимой вывозят снег, а весной сосредотачиваются на прочистке решеток дождеприемников, канав и пропарке труб. «Подготовительная работа проводится практически круглый год», — подчеркнул он.

С начала сезона в Сургуте уже отработали около 50 локаций, а по состоянию на 10 апреля с придомовых территорий и дорог вывезли около 1,9 миллиона кубометров снега. Очищено 1940 метров водоотводных канав, пропарено 559 метров труб, откачано 336 кубометров воды. На наиболее сложные участки технике приходится возвращаться по несколько раз: из-за перепадов температуры вода уходит днем и снова замерзает ночью. В числе таких адресов назывались Нефтеюганское шоссе, район Белецкого, 4, а также Усольцева, 13. При этом часть нагрузки лежит и на управляющих компаниях, поскольку муниципальные службы работают прежде всего на бесхозяйных или муниципальных территориях.

Еще один важный блок — безопасность на водных объектах. Старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель группы патрульной службы Сургутского инспекторского отделения ГУ МЧС России по Югре Олег Семещенко заявил, что главной задачей сейчас остается защита детей. В апреле в городе ежедневно идут профилактические мероприятия у воды — в районах Речвокзала, ЖК «Георгиевский» и улицы Гагарина. Специалисты работают со школами, детьми и родителями, а в отдельных случаях, заметив несовершеннолетних у опасных участков, сразу связываются с семьями.

Справка «НГ»: С 1 апреля в Сургуте уже действует запрет на выход на лед. Несмотря на то что его толщина местами по-прежнему превышает 50 сантиметров, сама структура льда стала рыхлой и хрупкой. Совместные рейды администрации и надзорных служб продолжаются ежедневно, к административной ответственности уже привлекли более десяти человек.

