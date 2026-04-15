В эти выходные в Сургуте пройдет ярмарка «Красная горка» на Центральной площади

В Сургуте 19 апреля на Центральной площади пройдет весенняя ярмарка «С весной поздравляем – Красную горку встречаем!». Гостей ждут продукция местных производителей, угощения, ремесленные изделия и культурная программа. Об этом сообщили siapress.ru в АО ОВЦ «Югорские контракты».

На площадке представят продукцию местных товаропроизводителей, предприятий общественного питания и ремесленников. В торговых рядах можно будет попробовать домашнюю выпечку, пирожки, кондитерские изделия, мясные и рыбные деликатесы, включая продукцию из оленины, а также полуфабрикаты − пельмени, вареники и хинкали.

Кроме того, для гостей подготовят горячие напитки и уличные угощения: кофе, облепиховый чай, какао, а также снеки − попкорн, леденцы и сахарную вату.

Отдельно будут работать ремесленные ряды, где представят изделия ручной работы: обереги, куклы-домовые, деревянные изделия и текстиль.

Помимо этого, на Центральной площади запланирована развлекательная программа. На площади выступят творческие коллективы, будут работать детские интерактивные зоны, организуют традиционные весенние забавы и фотозону.

Ярмарка развернется с 11:00 до 16:00 на пересечении проспекта Ленина и улицы Университетской. Вход для посетителей свободный.