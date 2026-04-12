В Сургуте после аварии на улице Маяковского может ухудшиться качество воды

Вчера, 11 апреля, в Сургуте произошел разлив воды в районе дома №26 по улице Маяковского. Причиной стало технологическое нарушение на водоводе, сообщили в СГМУП «Горводоканал».

Аварийные службы оперативно приступили к локализации разлива и поиску поврежденного участка. В настоящее время специалисты проводят переключение водоводов.

«Отключение потребителей от холодного водоснабжения не планируется, но из-за изменения гидравлических режимов, возможно ухудшение качества холодного водоснабжения в центральном и восточном районах города», – уточнили в компании.

Восстановительные работы обещают завершить в кратчайшие сроки.